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رسميًا.. الزمالك يُعلن التعاقد مع عمرو السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعب عمرو السيسي قادمًا من صفوف طلائع الجيش خلال الانتقالات الصيفية.

وقال اللاعب خلال مقطع الفيديو الذي قُدم به، اليوم الأربعاء:"أتيت من أجل أن ألعب الكرة التي أحبها ومن أجل أن أسعد الملايين".

يُذكر أن الزمالك قد أعلن إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع عدة صفقات خلال الانتقالات الصيفية وهي: السنغالي إبراهيما نداي، المغربي زكريا الوردي، مصطفى الزناري، نبيل دونجا، عمر جابر، سامسون وعودة حارس مرماه محمد صبحي من نادي فاركو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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