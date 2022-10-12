رسميًا.. الزمالك يُعلن التعاقد مع عمرو السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعب عمرو السيسي قادمًا من صفوف طلائع الجيش خلال الانتقالات الصيفية.

وقال اللاعب خلال مقطع الفيديو الذي قُدم به، اليوم الأربعاء:"أتيت من أجل أن ألعب الكرة التي أحبها ومن أجل أن أسعد الملايين".

يُذكر أن الزمالك قد أعلن إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع عدة صفقات خلال الانتقالات الصيفية وهي: السنغالي إبراهيما نداي، المغربي زكريا الوردي، مصطفى الزناري، نبيل دونجا، عمر جابر، سامسون وعودة حارس مرماه محمد صبحي من نادي فاركو.