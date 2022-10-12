مباشر.. برشلونة 1-2 إنتر ميلان.. لاوتارو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يقع إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويتكون تشكيل برشلونة من: تير شتيجين، جيرارد بيكيه، ماركوس ألونسو، إيريك جارسيا، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، جافي، رافينيا، عثمان ديمبلي، روبيرت ليفاندوفسكي.

بينما يتكون تشكيل إنتر ميلان من: أونانا، سكرينيار، دي فري، باستوني، دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مختريان، دي ماركو، لاوتارو ماريتينيز، إيدين دجيكو.

تفاصيل المباراة

نفذ فيديريكو ديماركو كرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها لاوتارو مارتينيز برأسية غير متقنة مرت مباشرة إلى خارج حدود الملعب.

وأبعد مختريان كرة من على خط المرمى، بعدما نفذ رافينيا كرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها روبرت ليفاندوفسكي برأسية قوية كادت أن تسكن الشباك لولا التمركز الجيد من مختريان الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وسدد رافينيا لاعب برشلونة تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بقدم أحد مدافعي إنتر ميلان ومرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وأهدر دجيكو هدف محقق بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم البوسني بتسديدة مباشرة اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى وسقطت على خط المرمى ولكن دفاع برشلونة يبعد الكرة إلى وسط الملعب.

وسدد هنريك مخيتاريان تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مارك تير شتيجن بثبات.

وتصدى أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، لتسديدة قوية من عثمان ديمبلي من على حدود منطقة الجزاء، ليبعد الحارس الكرة إلى ركلة ركنية.

وواصل تير شتيجين تألقه في المباراة، بعدما انطلق دومفريس على الجبهة اليمنى واخترق منطقة جزاء برشلونة ثم أطلق تسديدة قوية تصدى لها تير شتيجن بثبات وأبعد الخطورة عن مرماه.

وأهدر رافينيا فرصة هدف محقق لبرشلونة، بعد أن لعب ليفاندوفسكي كرة عرضية من الجبهة اليسرى، قابلها رافينيا بتسديدة يسارية ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن.

وتمكن برشلونة من التقدم في النتيجة في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعدما لعب سيرجيو روبيرتو كرة عرضية أرضية من الجبهة اليمنى، قابلها ديمبلي بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

واستطاع إنتر ميلان من تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49، بعد أن لُعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء برشلونة، استلمها باريلا وسدد كرة قوية إلى داخل الشباك.

وكاد برشلونة أن يتقدم مرة أخرى، بعد أن لعب ديمبلي كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها بيدري برأسية إلى ليفاندوفسكي الذي أطلق تصويبة صاروخية ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان تسديدة مخادعة من الجبهة اليمنى، ولكن تير شتيجين حارس برشلونة يتصدى للكرة ويحولها إلى ركنية.

واستطاع لاوتارو مارتينيز من تسجيل الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعدما هيأ دجيكو الكرة لزميله الأرجنتيني، ليسدد لاوتارو كرة قوية اصطدمت في القائم الأيمن ثم في القائم الأيسر وتسكن شباك تير شتيجين حارس برشلونة.

وسجل برشلونة هدفاً عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على المهاجم البولندي.

وكاد ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أن يسجل هدف التعادل للبارسا، بعد أن سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أونانا حارس إنتر ميلان يتألق ويتصدى للكرة.

وتمكن روبيرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، في الدقيقة 82 من عمر المباراة، بعدما اخطأ مدافع إنتر ميلان في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، ليسدد المهاجم البولندي تسديدة قوية سكنت شباك أونانا حارس إنتر ميلان.