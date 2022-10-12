صلاح على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول أمام رينجرز بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة جلاسكو رينجرز ضد ليفربول على ملعب "ايبروكس ستاديوم" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام رينجرز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، جوميز

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، إيليوت

خط الهجوم: كارفاليو، فيرمينو، داروين نونيز

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، بينما يقع رينجرز في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.