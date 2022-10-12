عائلة غلايزر لا ترغب في بيع يونايتد

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وقال راتكليف خلال مؤتمر «فاينشيال تايمز لايف» أمس «لو كان النادي معروضا للبيع في الصيف، نعم، ربما كنا سنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع تشيلسي، لكن لا يمكننا الجلوس في انتظار إلى أجل غير مسمى حتى يكون مانشستر يونايتد متاحا».وتابع «مانشستر يونايتد هو ملك عائلة غلايزر، التي قابلتها».
وأردف «قابلت جويل وأفرام، وهما شخصان لطيفان.. لا يرغبان في البيع. (النادي) مملوك لأبناء الأب الستة (توفي مالكولم في عام 2014) ولا يريدون البيع».
ويأمل راتكليف صاحب مجموعة الكيميائيات «إينيوس» التي تمتلك أيضا فريقا للدراجات الهوائية، في الاستفادة من السخط الجماهيري ضد عائلة غلايزر بعد موسم آخر مخيب للآمال ليونايتد ليكون خشبة خلاص النادي.
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