لعبة الكراسي تصعد بالنصر للوصافة.. وعقدة ضمك تلازم الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتعلت لعبة الكراسي في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد انقضاء الجولة السابعة، إذ قفز فريق النصر إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد وصوله إلى النقطة الـ16، إثر فوزه العريض على ضيفه العدالة برباعية، في حين تراجع الاتحاد إلى المركز الثالث بعد تعثره أمام ضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بينما تقدم الطائي إلى رابع الترتيب، وتراجع الهلال والتعاون مركزين، بعد تعثر الأول بالتعادل أمام الشباب وخسارة الأخير من أبها.

ضمك يعطل ماكينة الاتحاد

عطل فارس الجنوب فريق ضمك ضيفه الاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، في مواجهة وقفت خلالها عارضة وقائم مصطفى زعبة حاجزا لمحاولات الاتحاديين في شوط المباراة الأول، الذي أنهاه العميد برأسية المغربي عبدالرزاق حمدالله.

العميد دخل المباراة في ظل غيابات عدة، منها هيلدر كوستا، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود.

ويعد هذا التعادل هو الثالث للاتحاد في الموسم الجاري، إذ إنه في آخر 4 جولات، انتصر مرتين، وتعادل مرتين.

النصر يصعد للوصافة

نجح النصر في تأكيد عقدته لفريق العدالة بعد أن ألحق به ثالث هزيمة في تاريخ مواجهات الفريقين بعهد دوري المحترفين، وثاني أكبر نتيجة بعد أن كسبه في مواجهة موسم 2019/2020 بسداسية مقابل هدف، على استاد الملك فهد الدولي بالدور الثاني.

وشهدت المواجهة تسجيل المهاجم الكاميروني فينسينت أبوبكر هدفه الثاني مع النصر هذا الموسم، بعد صيامه في آخر خمس مواجهات.

والفوز هو الثاني على التوالي للفريق، والخامس له في الموسم الجاري، ورفع به رصيده إلى 16 نقطة خلف الشباب المتصدر بـ19 نقطة.

ويعد النصر ثاني أكثر فريق تحقيقا للانتصارات، بعد المتصدر الشباب صاحب الانتصارات الـ6، وهو صاحب ثاني أقوى هجوم بتسجيله 14 هدفا خلف الشباب صاحب الـ16 هدفا.

أبها يذيق التعاون أول خسارة

أسقط فريق أبها مستضيفه التعاون بثلاثية رغم تقدم الأخير بهدف الكاميروني توامبا مع نهاية الشوط الأول، وذلك عقب سلسلة الخسائر التي تعرض لها زعيم الجنوب في الجولات الماضية.

ورفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، في حين توقف رصيد التعاون عند 14 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري.

الاتفاق يعمق جراح الفيحاء

في المجمعة، عمق فارس الدهناء فريق الاتفاق جراح البرتقالي فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة، عاد خلالها إلى سكة الانتصارات محققا فوزه الثاني بالدوري، بينما عجز الفيحاء عن تحقيق الانتصار مترنحا في المركز قبل الأخير بنقطتين.

قاتل سعدان يحبط الخليج

أحبط المغربي مروان سعدان مدافع الفتح فرحة الخليج بإدراكهم هدف التعديل الذي أحرزه مهاجمه الألماني سيكاليشي بالدقيقة 92، إذ تمكن سعدان من ترجيح كفة فريقه في الوقت القاتل من رأسية صنعها البيروفي كويفا الذي أهدر ضربة جزاء في شوط المباراة الثاني، ليصعد بفريقه إلى المركز التاسع بـ9 نقاط ، بينما ظل الخليج على رصيده السابق 4 نقاط.

وشهدت المباراة أطول وقت بدل ضائع، بعد أن احتسب الحكم 11 دقيقة، وواصل اللعب حتى الدقيقة الـ101ـ، وفيها سجل الفتح هدف الفوز.

السابعة الأكثر تسجيلا

تزايدت الأهداف المسجلة في الجولة السابعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سجلت الفرق 23 هدفا وغابت السلبية عن المواجهات الـ8، إذ شهدت مواجهة النصر والعدالة المعدل الأعلى في التسجيل بـ5 أهداف، بينما حضر التعادل الإيجابي في مواجهتي الهلال والشباب بهدف لكل منهما، وحضرت النتيجة ذاتها في لقاء ضمك والاتحاد.

وأدارت الأرض لأصحابها في 6 مباريات، بخسارة الرائد من ضيفه الطائي (0-2)، والتعاون من أبها (1-3)، والخليج من الفتح (1-2)، والفيحاء من الاتفاق (0-3)، فيما تعثر الهلال على أرضه بالتعادل مع الشباب (1-1)، وأفلت ضمك من الخسارة من اتحاد جدة بالتعادل (1-1).

الجولة الأخيرة قبل التوقف

من المنتظر أن يتوقف دوري روشن السعودي للمحترفين عقب الجولة المقبلة ( الثامنة) لمدة شهر، وذلك بسبب إقامة معسكر المنتخب السعودي الأول، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة 2022 بقطر في نوفمبر المقبل.

مباريات الجولة الـ8

