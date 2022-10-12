موسيماني يهاجم معسكر تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد الجنوب أفريقي موسيماني، فريق الأهلي ، لتحقيق الفوز أمام نجران بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة، ضمن الجولة السابعة من دوري يلو. الأهلي خطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة من ضربة جزاء، سددها عبدالله المقرن بنجاح. ويحتل حاليا الراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما كان يقبع في المركز الثامن. ويحتل حاليا الراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما كان يقبع في المركز الثامن. وقال موسيماني خلال تصريحات تلفزيونية «عندما يرجع الفريق من 1-0 إلى 2-1، فهنا تظهر شخصية الفريق واللاعبين، كنت قلقا بعد هدف نجران من شعور اللاعبين بالإحباط، لكنهم قاتلوا بعده وتحدثت معهم بين الشوطين أن يلعبوا من أجل الجمهور وأن ترتفع الروح القتالية لديهم، لكن بالنسبة لي الفريق بدنيا سيئ، هذا يجعلني أتساءل ماذا كان يفعل الفريق في فترة الإعداد؟ ولا وقت عندي لتحسين الجانب اللياقي مع ضغط المباريات، لكن سنفعل في فترة التوقف، الأهم حاليا أن اللاعبين يقاتلون».

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