شكرا لقرائتكم خبر أبها يطمئن الجماهير على سعد ناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تعرضه للإغماء داخل الملعب خلال مباراة فريقه أمام التعاون، التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، أعلن نادي أبها السعودي، أمس، استقرار حالة محترفه العراقي سعد ناطق.

وطمأن نادي أبها الجماهير العراقية على الوضع الصحي للمدافع سعد ناطق، عبر بيان رسمي جاء فيه «أوضحت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب سعد ناطق لحالة إغماء داخل الملعب».

وأضاف «حالته الصحية جيدة، وسيغادر مستشفى القصيم خلال الساعات القادمة».

من جانبهم، رفع لاعبو أبها قميص زميلهم ناطق بعد نهاية المباراة مع التعاون، في لفتة رائعة تجاه المدافع العراقي، متمنين له العودة السريعة إلى الملاعب.

يذكر، أن المدافع الدولي سعد ناطق هو المحترف العراقي الوحيد الموجود في الدوري السعودي للموسم الحالي.

وكان فريق أبها قد حقق فوزا ثمينا على مضيفه التعاون (3-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول.