الأهلي راعيا طبيا لنادي الجبلين

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من جهته أكد راجح المشعل سعادتهم بانضمام الأهلي الطبي لرعاة النادي لما يملكه من الإمكانات والخدمات الطبية المميزة ويعد إضافة قوية لرعاة النادي واسم مهم في المجال الطبي على مستوى المملكة ونتطلع أن تعود هذه الرعاية بالنفع والفائدة الطبية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي الجبلين عقد رعاية مع الأهلي الطبي ليكون راعيا طبيا للنادي، ومثل نادي الجبلين في التوقيع رئيس مجلس الإدارة راجح المشعل بينما مثل مجموعة الأهلي الطبي الرئيس التنفيذي سعود العمار.من جهته أكد راجح المشعل سعادتهم بانضمام الأهلي الطبي لرعاة النادي لما يملكه من الإمكانات والخدمات الطبية المميزة ويعد إضافة قوية لرعاة النادي واسم مهم في المجال الطبي على مستوى المملكة ونتطلع أن تعود هذه الرعاية بالنفع والفائدة الطبية.

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