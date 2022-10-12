32 لاعبا في قائمة الأخضر للمعسكر الأخير قبل المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، 32 لاعبا للالتحاق بالمعسكر الإعدادي الذي سيقام في إمارة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة 17 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض «الأخضر» خلال «المرحلة الثالثة» 5 مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر.

وسيلتقي الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الثانية والثالثة على استاد آل نهيان بإمارة أبوظبي، فيما سيلعب «الأخضر» مباراته الودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في السادس من شهر نوفمبر القادم على استاد محمد بن زايد بإمارة أبوظبي، وسيختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر القادم على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.

وضمت قائمة المنتخب: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالآله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

وسيغادر الأخضر مساء الاثنين المقبل إلى إمارة أبوظبي الإماراتية، بعد أن يجتمع اللاعبون في العاصمة الرياض.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر في معسكر أبوظبي:

