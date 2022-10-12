محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستقام على ملعب "ايبروكس ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن يخوض النجم العربي المصري محمد صلاح المباراة من بدايتها، حيث فضل كلوب تواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، جوميز

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، إيليوت

خط الهجوم: كارفاليو، فيرمينو، داروين نونيز

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، بينما يقع رينجرز في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.