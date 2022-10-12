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محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. تشكيل ليفربول أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة .

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستقام على ملعب "ايبروكس ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن يخوض النجم العربي المصري محمد صلاح المباراة من بدايتها، حيث فضل كلوب تواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، جوميز

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، إيليوت

خط الهجوم: كارفاليو، فيرمينو، داروين نونيز

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال برصيد 6 نقاط، بينما يقع رينجرز في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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