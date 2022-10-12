إعلامي: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لن يدفع غرامة محمود عبد المنعم "كهربا" لنادي السابق الزمالك.

وقال هشام، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "القاهرة الكبرى 102.2 FM" اليوم الأربعاء، إن الأهلي لن يدفع غرامة محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصالح الزمالك.

وأضاف الإعلامي: "كهربا هو من سيسدد غرامته بنفسه"، وفقاً لما نقله موقع قناة "صدى البلد".

وتابع أمير هشام: "من المتوقع أن يسدد كهربا غرامته بعد مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، وبعدها سيكون متاح للفريق بأول مباراة في الدوري المصري الممتاز".