شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الصفقتين الجديدتين.. شباب الأهلي يهزمون بتروجت بثلاثية في بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ على ضيفه بتروجت بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - يوسف عاطف - محمد أحمد «شرقية».

الوسط: مازن أسامة - ميدو نبيل - عبد الجواد عبد الرحمن - أحمد أشرف - كريم عثمان.

الهجوم: محمود حمدي - ميدو أسامة.

وشارك عبد الرحمن رشدان بدلًا من مازن أسامة وكريم الدبيس بدلًا من أحمد أشرف ومحمد حمدي بدلًا من يوسف عاطف، ويوسف شريف بدلًا من عبد الجواد عبد الرحمن وأحمد داوود بدلًا من ميدو نبيل.

افتتح ميدو أسامة التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٤ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة برأسية محمود حمدي، وأضاف البديل كريم الدبيس الهدف الثاني من أول لمسة بعد نزوله بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم محمد حمدي ثلاثية فوز الأهلي في الدقيقة ٨١ بتسديدة من داخل المنطقة بعد عرضية مميزة من يوسف شريف، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - صفر.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٦ نقاط، من الفوز في مباراتين، على حساب زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٣ - صفر، مسجلًا ٣ أهداف ودون استقبال أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.