شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والأوزبكي للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأوزبكي برئاسة عزيزتان كاميلوف، على هامش منافسات بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر الجاري في أوزبكستان.

وتضمن البروتوكول إقامة معسكرات متبادلة بين منتخبات البلدين في مختلف الأعمار السنية، وعقد دورات للمدربين وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أكد مرزوق علي أن أوزبكستان واحدة من أهم الدول التي تمارس رياضة الجودو، وأن بروتوكول التعاون سيعود بالنفع على الجودو المصري ومستوى المنتخبات.

وأضاف مرزوق: "الاتحاد المصري للجودو يسعى لتعزيز علاقاته بجميع الاتحادات الوطنية، من أجل منح لاعبينا الخبرات المطلوبة من خلال المعسكرات المشتركة والمشاركة في البطولات الدولية".

ويخطط اتحاد الجودو خلال الفترة المقبلة لاستضافة عدد من البطولات والأحداث العالمية، واستغلال الطفرة الانشائية التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية.