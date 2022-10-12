شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري يجهز الصفقات الجديدة قبل ضربة البداية أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى برنامجا تأهيليا مكثفا للصفقات الجديدة التي تعاقده معها النادى البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أُغلقت أول الأمس الإثنين لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الدورى المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وتعاقد إنبى مع 19 صفقة هم: أحمد أمين أوفا، إيريك تراوي، أحمد صبيحة، أحمد خليل كالوشا، صلاح زايد، سيف الخشاب، علي أبوطالب، أحمد عيد، ناصر مودي، رمضان مصطفى، عماد ميهوب، التونسي مروان صحراوي، التونسي رفيق كابو، الصربي ديجان ميليج، محمد عبد العاطي، عماد ميهو، كريم الطيب، شميلس بيكلي، ومهاب أشرف.

ويسعى كشري للوقوف على مستوى الصفقات الجديدة من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق البترولى الذى ينوى به المدرب خوض المباريات في الموسم الجديد لا سيما أن عدد الوافدين الجدد وصل إلى 19 لاعباً.

في سياق مختلف وجه مصطفى شلبى المنتقل حديثاً إلى نادى الزمالك رسالة إلى فريقه السابق إنبى، قائلاً: "سنتين داخل نادي إنبي لم أجد فيهم إلا الدعم والمحبة والاحترام من الجميع خالص شكري لمجلس الادارة والجهاز الفني وجميع العاملين بالفريق".

وأضاف لاعب الزمالك الجديد عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" أشكر اخواتي اللاعبين وكل من ساعدني لما انا عليه الان اسال الله التوفيق فيما هو قادم".

وأعلن نادى الزمالك، التعاقد مع مصطفى شلبى قادما من نادى إنبى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد، ويعد مصطفى شلبى صاحب الـ27 عاما من أبرز اللاعبين الذين ظهروا فى الموسم الماضى بقميص نادى إنبى، مما جعل الزمالك يتعاقد معه لتدعيم صفوفه.