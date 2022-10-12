شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يصل القاهرة خلال أيام قبل انطلاق الدورى الجديد لمتابعة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إلى القاهرة الأسبوع المقبل بعد إجازة حصل عليها عقب انتهاء معسكر المنتخب الأخير والسفر لبلاده، ومن المقرر أن يعود فيتوريا خلال أيام قبل انطلاق الدوري المقرر له 18 أكتوبر الجاري.

وغادر المدير الفني للمنتخب المصري يوم 29 سبتمبر الماضي، بعدما خاض المنتخب المصري معسكره الأول تحت قيادة فيتوريا في شهر سبتمبر الحالي، ولعب مواجهتين وديتين، فاز خلالها بنتيجة 3-0 على النيجر، وبنفس النتيجة على ليبيريا.

وأنهى المنتخب معسكره بعدما قسم فيتوريا المعسكر لمرحلتين، بدأت الأولى في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر بقائمة أولية ينقصها الدوليون ولاعبو الزمالك، ثم دخل المرحلة الثانية من المعسكر في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر بالقائمة النهائية التي خاض معظمها وديتي النيجر وليبيريا.