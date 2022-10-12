تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران الزمالك.. وفقرة خاصة للحراس

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، بحيث تخوض مجموعتين التقسيمة، ومجموعة تؤدى تدريبات فنية مع الجهاز المعاون، بالتبادل بين المجموعات.

وحرص الجهاز الفنى على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التقسيمة.

وخاض حراس المرمى ، تدريبات فنية قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، والذى ركز على تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العرضية من مسافات مختلفة، بجانب الكرات الطولية من وسط الملعب.

ويهدف مدرب الحراس لتجهيز رباعي حراسة المرمى بالشكل الأمثل استعدادا للموسم الجديد، وشارك في المران كل من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فلامبو البوروندى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الفريق فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.