شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الجهراء الكويتى ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره الجهراء الكويتى بنتيجة 93/ 54 فى منافسات ربع نهائي البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى، ونجح فى الصعود لنصف نهائي المنافسات

وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على أهلى حلب السورى فى دور الـ 16، بينما صعد الجهراء بالتغلب على البشائر العمانى فى نفس الدور.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى، والذى تأهل إلى ربع نهائى البطولة وودع المنافسات.