شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تراجع النتائج المحلية.. بايرن ميونخ يمتلك جدار عازل فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض نادي بايرن ميونخ تحدي جديد اليوم أمام فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، فى إطار الجولة الرابعة، ويمتلك الفريق البافاري سجلًا نظيفًا من الأهداف بعد مرور 3 جوالات من دور المجموعات، حيث تمكن الفريق من تسجيل 9 أهداف وعدم إستقبال أي أهداف حتى الآن فى البطولة، كأقوي خط دفاع فى دور المجموعات على الإطلاق، على صعيد كافة المجموعات.

وتأتي هذه الأرقام الجيدة على عكس تمامًا نتائج الفريق فى البندوسليجا، حيث تمكن الفريق البافاري من تحقيق الفوز فى تحقيق 4 إنتصارات و4 تعادلات آخري وهزيمة واحدة، خلال 9 مواجهات فقط خاضها الفريق، فى الوقت الذي استقبل فيه الفريق 8 أهداف، أي ما يعادل هدفًا فى كل مباراة وهو رقم سلبي بكل تأكيد.



أسباب تراجع نتائج الفريق المحلية!

ويري المدرب الألماني ناجلسمان أن أسلوب لعب الفرق فى الدوري الألماني تعتمد على الدفاع أكثر من الهجوم عند مواجهة البايرن، مما يجعل الفرق المنافسة تقوم بتضييق المساحات، ومن ثم تقل فاعلية الفريق الهجومية، على عكس دوري الأبطال والذي يحتوي على بعض الفرق مثل برشلونة والتي لا تلجأ للعب الدفاعي فى أسوء أحوال الفريق.



موعد مباراة البايرن وفيكتوريا بلزن بالأبطال

ومن المقرر أن يستضيف فيكتوريا بلزن فريق بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة، لدوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.