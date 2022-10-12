الامارات | مونديال 2022: قطر تتوقع "ازدحامًا" في شوارع العاصمة وتعلن خطتها للتخفيف من وطأته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوقع قطر أن تشهد شوارع عاصمتها "ازدحامًا" خلال بطولة العالم لكرة القدم ودعت المقيمين والزوّار إلى الالتزام بالقيود والتخطيط لتنقلاتهم مسبقًا، وفق ما قال ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم خلال الإعلان عن خطة البلاد لتسهيل المرور.

وتنتظر الإمارة الصغيرة التي تبلغ مساحتها 11571 كلم مربع، تدفق أكثر من مليون زائر خلال فترة استضافتها للمونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، إضافة إلى سكانها البالغ عددهم 2,9 مليون نسمة. وسيكون أول أسبوعين الأكثر حساسية مع توقع أن يبلغ عدد المشجّعين في بعض الأيام أكثر من 350 ألف.

وقال مدير إدارة عمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عبد العزيز المولوي في مؤتمر صحافي إنه يتوقع "حصول ازدحام في الشوارع". ودعا الجماهير إلى "التقيد ببعض القيود من ناحية مشاركة المركبة من قبل أكثر من شخص والخروج المبكر إلى المباريات والتخطيط للرحلة سواء كانت إلى الملاعب أو لغير الملاعب". وأوصى المنظّمون سكان قطر باستخدام سياراتهم الخاصة للتوجّه إلى الملاعب والزوار باستخدام وسائل النقل المشترك أي مترو الدوحة والحافلات العامة المجانية لحاملي تذاكر المباريات.

خلال فترة البطولة، سيتمّ تمديد دوام عمل المترو إلى 21 ساعة عمل في اليوم بين الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة فجرًا باستثناء الجمعة (عطلة أسبوعية في قطر)، وهو اليوم الذي سيبدأ دوام المترو عند التاسعة صباحًا. وسيتمّ تكثيف حركة الحافلات، فبالإضافة إلى 800 حافلة تُسيَّر يوميًا بين الرابعة فجرًا والحادية عشرة ليلًا، ستربط 2300 حافلة الملاعب بنقاط مهمّة في العاصمة مثل المطارين وبعض أماكن الإقامة ومناطق المشجعين.

اعتبارًا من الأول من نوفمبر، سيخصص شارع الكورنيش الذي يضمّ مناطق المشجّعين الرئيسية، للمشاة. كما ستشهد الأحياء السكنية المحيطة بأربعة ملاعب من أصل ثمانية تدابير استثنائية، على أن يتمّ توضيح المداخل البديلة للوصول إلى المنازل. وعلى أحد الطرقات السريعة في الدوحة، سيُخصص خطّ للحافلات وسيارات الأجرة ومركبات الشرطة والطوارئ والآليات الرسمية. ويواجه المخالفون الذين يستخدمون هذا المسار بدون تصريح، غرامة تصل إلى 500 ريال قطري (نحو 140 دولارًا).