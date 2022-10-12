سامي النجعي يحصد أعلى تقييم في الجولة السابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تعثر الهلال للمرة الثانية على التوالي بالتعادل أمام الشباب (1-1)، ومن قبلها في الجولة 6 بالتعادل السلبي أمام الاتفاق، إلا أن البيروفي كاريلو نجم الفريق دخل تشكيلة الجولة للمرة الثانية على التوالي.

كما اختير البرازيلي باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق للمرة الثانية حارسا للتشكيلة المثالية، بعد اختياره ضمن تشكيلة الجولة السابعة لدوري روشن السعودي التي اختتمت أمس الثلاثاء، وذلك حسب موقع «Sofascore».

وكان الحارس البرازيلي اختير في التشكيل المثالي للجولة الثانية، عندما قاد فريقه الاتفاق للعودة بنقطة ثمينة من جدة أمام الاتحاد، حيث زاد عن مرماه في تلك المباراة ببسالة، وانتهت تلك المباراة بالتعادل السلبي.

ودخل لاعب النصر سامي النجعي التشكيلة بصناعته لهدفين أمام العدالة لتصل عدد إسهاماته لخمسة أهداف، مسجلا هدفين ضد ضمك والباطن، وصنع ثلاثة أهداف أمام أبها لسلطان الغنام وهدفي أيمن يحيى وتاليسكا في مواجهة العدالة.

وحصل سامي النجعي على أعلى تقييم في الجولة السابعة وفق إحصائيات SofaScore.

كما نجح اللاعب أيمن يحيى، في دخول تشكيلة الجولة السابعة بعد تسجيل هدفين من أهداف فريقه الأربعة في مرمى العدالة، رافعا حصيلته من الأهداف إلى ثلاثة، ومتساويا مع زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليقتحم قائمة الهدافين في الدوري. ويعد يحيى أول لاعب في النصر يحرز هدفين في مباراة واحدة في الموسم الجاري.

وأسهم الثنائي النجعي ويحيى في تسجيل وصناعة ستة أهداف من أصل سبعة سجلها فريقهم في آخر مواجهتين ضد أبها والعدالة، حيث سجل أيمن ثلاثة أهداف وصنع النجعي ثلاثة أهداف.

وجاءت تشكيلة الجولة السابعة كما يلي:

