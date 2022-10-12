شكرا لقرائتكم خبر عائلة غلايزر لا ترغب في بيع يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، أن عائلة غلايزر الأمريكية التي تملك بدورها مانشستر يونايتد رفضت عرضه لشراء نادي «الشياطين الحمر».

وقال راتكليف خلال مؤتمر «فاينشيال تايمز لايف» أمس «لو كان النادي معروضا للبيع في الصيف، نعم، ربما كنا سنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع تشيلسي، لكن لا يمكننا الجلوس في انتظار إلى أجل غير مسمى حتى يكون مانشستر يونايتد متاحا».

وتابع «مانشستر يونايتد هو ملك عائلة غلايزر، التي قابلتها».

وأردف «قابلت جويل وأفرام، وهما شخصان لطيفان.. لا يرغبان في البيع. (النادي) مملوك لأبناء الأب الستة (توفي مالكولم في عام 2014) ولا يريدون البيع».

ويأمل راتكليف صاحب مجموعة الكيميائيات «إينيوس» التي تمتلك أيضا فريقا للدراجات الهوائية، في الاستفادة من السخط الجماهيري ضد عائلة غلايزر بعد موسم آخر مخيب للآمال ليونايتد ليكون خشبة خلاص النادي.