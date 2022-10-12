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عائلة غلايزر لا ترغب في بيع يونايتد

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، أن عائلة غلايزر الأمريكية التي تملك بدورها مانشستر يونايتد رفضت عرضه لشراء نادي «الشياطين الحمر».

وقال راتكليف خلال مؤتمر «فاينشيال تايمز لايف» أمس «لو كان النادي معروضا للبيع في الصيف، نعم، ربما كنا سنغتنم الفرصة بعد ما حدث مع ، لكن لا يمكننا الجلوس في انتظار إلى أجل غير مسمى حتى يكون مانشستر يونايتد متاحا».

وتابع «مانشستر يونايتد هو ملك عائلة غلايزر، التي قابلتها».

وأردف «قابلت جويل وأفرام، وهما شخصان لطيفان.. لا يرغبان في البيع. (النادي) مملوك لأبناء الأب الستة (توفي مالكولم في عام 2014) ولا يريدون البيع».

ويأمل راتكليف صاحب مجموعة الكيميائيات «إينيوس» التي تمتلك أيضا فريقا للدراجات الهوائية، في الاستفادة من السخط الجماهيري ضد عائلة غلايزر بعد موسم آخر مخيب للآمال ليونايتد ليكون خشبة خلاص النادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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