شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان: رحيل مبابي في يناير أكاذيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لويس كامبوس، أن نجم الفريق كيليان مبابي لم يتحدث أبدا عن رغبته في الرحيل في يناير المقبل، نافيا بذلك ما تم تداوله في وسائل الإعلام. وعد كامبوس في تصريح أدلى به لقناة «كانال+» الفرنسية أن ما تم تداوله ولا سيما من صحيفة «ماركا» الإسبانية من معلومات، «خطير للغاية»، قبل مباراة حاسمة للفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا ، مساء الثلاثاء، ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، بينها صحيفة «ماركا»، كشفت في وقت سابق الثلاثاء، أن مبابي يشعر بالخيانة من باريس سان جيرمان، الذي لم يلتزم بمعظم الوعود التي قدمه للمهاجم الفرنسي للاستمرار مع الفريق، خلال تجديده عقده معه مؤخرا.

وأوضحت «ماركا» في تقريرها أن العلاقة بين مبابي وناديه باريس سان جيرمان مقطوعة تماما، لدرجة أن المهاجم الفرنسي الشاب يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وزعمت الصحيفة أن مبابي قد طلب بالفعل من باريس السماح له بالرحيل في يناير المقبل، وكان رد إدارة باريس أنها ستتعاون مع اللاعب، ولكن بشرط عدم انتقاله إلى ريال مدريد.