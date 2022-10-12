شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه كاظمة الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة "الجمعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة سلة بالنادي الأهلى في التأهل الي الدور قبل النهائي من البطولة العربية عقب الفوز على نظيره الجهراء الكويتى بنتيجة 93/ 54 فى منافسات ربع نهائي البطولة، التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الأهلي وكاظمة الكويتي

ويلتقي فريق الأهلي لكرة السلة، مع نظيره كاظمة الكويتي، في الدور قبل النهائي ، المباراة القادمة بمنافسات البطولة العربية للأندية والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الرابعة والثلاثين، وتستمر حتي 15 أكتوبر الجاري.