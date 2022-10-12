شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية بعد مباريات الجولة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى فريق الأوليمبى بقيادة رمضان السيد، صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى بفارق الأهداف، بعد فوزه الكبير على فريق أبو قير للأسمدة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأوليمبى في افتتاح مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى.

ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية بعد مباريات اليوم..

1 الأوليمبى 3 نقاط

2 المجد 3 نقاط

3 الهلال بالضبعة 3 نقاط

4 المنصورة 3 نقاط

5 دكرنس 3 نقاط

6 بلدية المحلة نقطة

7 بروكس ورك نقطة

8 بايونيرز نقطة

9 الحمام نقطة

10 سبورتنج نقطة

11 طنطا نقطة

12 المصرى بالسلوم بدون نقاط

13 كفر الشيخ بدون نقاط

14 جمهورية شبين بدون نقاط

15 نبروه بدون نقاط

16 أبو قير للأسمدة بدون نقاط

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

المجد 2 / 0 نبروه

طنطا 0 / 0 بلدية المحلة

سبورتنج 0 /0 الحمام

كفر الشيخ 1 /2 المنصورة

دكرنس 2 /1 المصرى بالسلوم

بايونيرز 0 /0 بروكسى

الأوليمبى 4 /1 أبو قير للأسمدة

المصرية للاتصالات 4 /1 كهرباء الإسماعيلية