شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من "فيريرا" لـ"عمر جابر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على منح عمر جابر الظهير الأيمن للفريق تعليمات فنية خاصة على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام فيريرا بالحديث مع عمر جابر بعد انتهاء التقسيمة الفنية حول بعض الأمور الفنية الخاصة ومنحه بعض التعليمات بشأن التحركات في الملعب ، وشارك اللاعب في مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي الماضية لأول مرة بعد انضمامه لصفوف الفريق الأبيض رسميا قادما من صفوف فريق بيراميدز.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.