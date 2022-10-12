شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم تدريباته قبل التوجه للبحرين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم منتخب رجال اليد بقيادة المدير الفنى الاسباني روبرتو جارسيا باروندو تدريباته بمعسكر الفريق الوطنى بمجمع الصالات المغطاه دكتور حسن مصطفى و ذلك قبل توجه الفريق الوطنى إلى البحرين لخوض مبارتين وديتين أمام منتخب البحرين أيام 14 و 15 أكتوبر الجارى بالبحرين.

تضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد كل من : محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - احمد هشام دودو - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - احمد خيرى - محسن رمضان - مهاب سعيد - اكرم يسرى - عمر خالد كاستيلو - ابراهيم المصري - احمد عادل - خالد وليد - شادى خليل.

و قد فضل المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى روبرتو جارسيا باروندو اراحة اللاعبين المحترفين محمد ممدوح هاشم و على زين و يحيى خالد و يحيى الدرع و محمد سند و كريم هنداوي و عبد الرحمن حميد و يغيب احمد هشام سيسا للاصابة.

على ان يتوجه لاعبو النادى الاهلى مباشرة من البحرين الى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية يوم 16 اكتوبر للانضمام الى بعثة النادى الاهلى لخوض مباريات بطولة العالم للأندية سوبر جلوب.

تأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها بولندا و السويد فى الفترة من 11 الى 29 يناير 2023 حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة السابعة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب كرواتيا و منتخب المغرب و منتخب الولايات المتحدة الامريكية.