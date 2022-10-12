شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي بيراميدز عن قائمته المحلية للموسم الجديد 2022 -2023 بعد الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرا لدعم صفوفه في ظل مشاركات متعددة بالدوري والكأس وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وشملت القائمة المحلية الأسماء التالية: حراسة المرمى: أحمد الشناوي 1 - شريف إكرامي 22- أحمد دعدور 25 - يوسف نادر 31 خط الدفاع: أحمد سامي 4 - علي جبر 5 - أسامة جلال 6 - محمد الشيبي 15 - محمد حمدي 21- أحمد فتحي 24- كريم حافظ 29- عبد الرحمن صميدة 39- يوسف شعبان 38 - عبد الرحمن جودة 44. خط الوسط: إبراهيم توريه 7 - إسلام عيسى 9 - رمضان صبحي 10- مصطفى فتحي 11- محمود عيد العاطي دونجا 13- محمد صادق 14- هشام محمد 17- وليد الكرتي 18- عبد الله السعيد 19- عبد الله مجدي 20- إبراهيم عادل 30 - محمود صابر 33- يوسف العربي 34. خط الهجوم: محمود وادي 9 - فخري لاكاي 23- دودو الجباس 26- فخر الدين بن يوسف 28.