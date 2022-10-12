شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ميداليات حصاد التايكوندو فى البطولة العربية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبى منتخب التايكوندو 10 ميداليات متنوعة فى منافسات البطولة العربية " كأس اللواء أحمد فولى " والتى تقام بلبنان وتستمر حتى اليوم 12 أكتوبر الجارى.

الميداليات التى حصدها لاعبو المنتخب مقسمة يواقع 6 ذهبيات و 3 فضيات وبرونزية واحدة .

حقق الميداليات الذهبية كل من احمد الراوى ، عبد الرحمن خلف ، اية شحاتة ، رامى عيسى ، نادين عمرو، بالإضافة إلى أحمد جمال، وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق روان رفاعى، مرام نبيل ، شهد سامى، بينما توجت

أشرقت نبيل بالبرونزية

وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو، وتضم البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد .