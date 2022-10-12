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10 ميداليات حصاد التايكوندو فى البطولة العربية بلبنان

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القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبى منتخب التايكوندو 10 ميداليات متنوعة فى منافسات البطولة العربية " كأس اللواء  أحمد فولى " والتى تقام بلبنان وتستمر حتى اليوم   12 أكتوبر الجارى. 

 

الميداليات التى حصدها لاعبو المنتخب مقسمة يواقع  6 ذهبيات و 3 فضيات وبرونزية  واحدة .

 

حقق الميداليات الذهبية كل من احمد الراوى ، عبد الرحمن خلف  ، اية شحاتة  ، رامى عيسى ، نادين عمرو، بالإضافة إلى أحمد جمال، وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق روان رفاعى، مرام نبيل ، شهد سامى، بينما توجت 

أشرقت نبيل بالبرونزية

 

وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو، وتضم البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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