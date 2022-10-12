شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ تسويق مباريات الدرجتين الثانية والثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم جلسة مع ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام لبحث تسويق مباريات دوري الدرجتين الثانية والثالثة لموسم 2022-2023.

حضر الجلسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ، و اللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء المجلس، ومحمد الماشطة مدير الشئون القانونية، ومحمد سمير زاهر مدير إدارة التسويق بالاتحاد، وبحضور محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، وأحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت.

وحضر الجلسة أيضا ممثلو الهيئة الوطنية للإعلام، وهم أسامة البهنسي رئيس قطاع قناة النيل للرياضة، ومحمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة، محمد أبو شادي مدير التسجيلات، وسحر زهران رئيس الإدارة المركزية للتسويق، وراوية زيد مدير عام التسويق.

ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مباريات دوري القسم الثاني بشكل جماعي لتحقيق أقصى استفادة مالية للأندية للموسم الحالي تمهيدا لتسويق دوري المحترفين الموسم المقبل.



اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي اندية القسم الثاني والثالث