شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان وحسام حسن الأبرز.. 7 مدربين يبحثون عن تجربة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى أيام قليلة على بدء الموسم الجديد "2022 – 2023" المقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجاري حيث يوجد 7 مدربين كبار يبحثون عن تجربة جديدة بعد عدم توليهم مسئولية أي فريق وعلى رأسهم حلمى طولان المدير الفني السابق لـ"إنبى" وحسام حسن مدرب المصرى السابق.

ونستعرض في التقرير التالى أسماء هؤلاء المدربين:-

طلعت يوسف

تولى طلعت يوسف قيادة فريق الإسماعيلى في بداية الموسم المنقضى إلا ان ظروف تعرضه للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد وخلافه مع يحيى الكومى رئيس نادى الإسماعيلى منعته من استكمال مسيرته مع الدراويش ليرحل المدرب ويتولى قيادة فريق الجونة مع قرب نهاية الموسم المنقضى ولكن مع هبوط الفريق الساحلى لدورى الدرجة الثانية رحل يوسف سريعاً.

حلمى طولان

يعد حلمى طولان من المدربين الكبار في الدورى المصرى حيث تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادي المصري والشرطة و طلائع الجيش وأخيراً تجربة إنبى التي تعد الأطول خلال مسيرته ولكنه رحل بعد فسخ التعاقد معه.

حسام حسن

نفس الحال ينطبق على حسام حسن الذى بدأ الموسم بقيادة فريق الاتحاد السكندرى ولكن الظروف الصعبة التي تعرض لها والنتائج الغير المرضية التي تعرض لها الفريق حالت بينه وبين استكمال مهمته ليتولى بعد ذلك تدريب المصري البورسعيدى ولكنه لم يستكمل مهمته ليرحل عن تدريب الفريق البورسعيدى.

عماد النحاس

بدأ عماد النحاس رحلته فى الموسم الماضى بتولى تدريب المقاولون العرب ولكن رحل بعد سوء النتائج التي تعرض لها ذئاب الجبل ليقرر العمدة خوض تجربة جديدة محفوفة بالمخاطر مع الاتحاد السكندرى ولكنها لم تكلل بالنجاح وسرعان ما دخل المدرب في دوامة النتائج السلبية التي ترتب عليها خلاق مع جماهير سيد البلد وانتهت برحيله عن قلعة زعيم الثغر.

عبد الحميد بسيوني

تواجد عبد الحميد بسيونى على رأس القيادة الفنية لـطلائع الجيش في بداية الموسم الماضي، إلا أنه رحل عن الفريق بعد 3 جولات فقط، ثم تولى تدريب سموحة، وبعدها رحل عن تدريب الفريق السكندري، بقرار الإدارة، عقب نهاية الموسم الماضي.

محمد عودة

تقدم محمد عودة باستقالته من تدريب المقاولون العرب بعد أن خاض معه 19 مباراة في الموسم المنقضى ليأت ى بدلا منه شوقى غريب الذى نجح في إنقاذ ذئاب الجبل من شبح الهبوط بالقسم الثانى والبقاء في الدورى الممتاز كما تولى عودة تدريب فريق غزل المحلة في بداية الموسم الماضي حتى الجولة الثامنة.

حمزة الجمل

تولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي بداية من الجولة 20، واستمر حتى نهاية بطولة الدوري،ونجح في مهمته مع الدراويش من خلال بقاء الفريق في الدوري الممتاز،كما نجح في الصعود بالفريق إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.