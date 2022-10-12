شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة..أول مباراة أفريقية في تاريخ الأسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم – الأربعاء – 53 عامًا على أول مباراة افريقية خاضها ضد الاتحاد الليبي خارج الديار.

وكانت هذه المباراة قد أقيمت يوم 12 أكتوبر عام 69 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا فى مسماه القديم، وانتهت بفوز الدراويش بخماسية نظيفة أحرزهم أميرو 3 أهداف ” هاتريك ” وعلى أبو جريشة وسيد عبد الرازق بازوكا هدفًا لكلا منهما.

مثل الفريق خلال هذا اللقاء حسن مختار فى حراسة المرمي وامين إبراهيم وميمي درويش وحوده ليستون ” سيد السقا ” ومرسي السناري فى خط الدفاع وسيد حامد ونصر السيد ” العربي ” ورفعت ريعو فى خط الوسط وأميرو وسيد عبد الرازق بازوكا وعلى أبو جريشة فى خط الهجوم.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي توج بهذه البطولة كأول نادٍ عربي بعد الفوز على الانجلبيرا ” مازيمبي الكونغولي الحالي ” بنتيجة 5 / 3 فى مجموع المباراتين، خلال المشاركة المصرية الثانية بعد الأوليمبي السكندري فى الوقت الذى رفض نادي الترسانة خوض فعاليات البطولة كأول فريق مصري بسبب الأزمة المالية فى ذات التوقيت.