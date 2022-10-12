شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يتصدر قائمة من 35 لاعبًا لأسوان في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الجابوني ماليك إيفونا قائمة نادي أسوان للموسم الجديد 2022-2023 وذلك عقب غلق باب القيد مساء الاثنين الماضي لفترة الانتقالات الصيفية. ويستهل أسوان مشواره بالدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب استاد اسوان على ان يواجه النادي الاهلي في ثاني الجولات. وجاءت قائمة أسوان النهائية كالتالي: "في مركز حراسة المرمى يتواجد كلا من: خالد وليد محمد - عمرو حسام عبد الواحد - اسلام سليمان السيد - مروان محمد ممدوح". وفي مركز قلب الدفاع يتواجد كلا من: "عبد الرحمن عبد النبي - اسلام صلاح سالم - محمد احمد عطوة - صابر اشرف صابر - احمد فتحي (كاستيلو) - اسلام جمال فؤاد". وفي مركز الظهير الأيمن يتواجد كلا من: "احمد محمد عيد (بلية) - محمد مصطفى كامل (ميدو) - محمود نعيم عبد الحميد". وفي مركز الظهير الأيسر يتواجد كلا من: "محمد سمير عبد الباسط (الحسيني سمير) - احمد سيد موسى - علي فتحي عمر". وفي مركز خط الوسط المدافع يتواجد كلا من: "مصطفى علي عبد الرسول - عبد العزيز موسى - رفاييل اياجوا - مصطفى محمود - مروان محمد عباس" وفي مركز خط الوسط المهاجم يتواجد كلا من: "احمد خالد السيد - ابراهيم عايش - باي كمارا - جمال السعيد الدسوقي - عمرو رضا اسماعيل - محمد ناجي (جدو) - محمود صلاح - احمد حمودي - عماد فتحي". وفي مركز الهجوم يتواجد كلا من: "ماليك ايفونا - احمد بالحاج سعيدو - ليوناردو كاموني - محمد حمدي زكي"