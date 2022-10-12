الونش يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد الانتهاء من برنامجه التأهليلى

القاهرة - سامية سيد - انتهى محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الأيام الماضية في صالة الجيمانيزيوم بالقلعة البيضاء، في ظل معاناته من إصابة عضلية.

وشارك "الونش" في التدريبات البدنية والفنية، التي خاضها الفريق في مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع الونش لاختبار طبي قبل مشاركته في التدريبات البدنية مع زملائه، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الدخول في معسكر مغلق غدا الخميس بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عصرغد الخميس للانتظام في معسكر مغلق على أن يخوض مرانه الأخير على ملعب فندق الإقامة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.