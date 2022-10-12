شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستعين بـ"الوديات" لدراسة المصرى قبل ضربة البداية مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعان أحمد سامى مدرب سيراميكا بالوديات التي خاضها فريق المصري البورسعيدى خلال فترة الراحة قبل مواجهته في ضربة البداية بالجولة الأولى من الدورى العام المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

ودرس أحمد سامى أسلوب لعب وطريقة المصري تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال وشرح نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى للاعبيه وشدد عليهم بأهمية البدايات مؤكداً لهم أن الفوز سيمنحهم دفعة لمواصلة الانتصارات.

في سياق مختلف استقر أحمد سامى على إعادة صلاح محسن لاعب الفريق الجديد إلى مركز الجناح لإيمانه بقدارته الفنية والبدنية فضلاً عن تواجد أحمد ياسر ريان والنيجرى جون إيبوكا في الخط الأمامى لـ "سيراميكا".

ويؤمن أحمد سامى بقدرات صلاح محسن الفنية والبدنية حيث صمم على التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت أول أمس الاثنين مؤكداً أن اللاعب حظه قليل ولكنه كبير ولا يحتاج لمن يكتشفه ولكن يريد من يعيده لمستواه المعهود.

وتعاقد سيراميكا مع 16 لاعباً خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أٌغلقت بالأمس وهم،أحمد القرموطي،عبد الرحمن السكران،النيجيري جون إيبوكا،محمود عبد الحفيظ زلاكة،أحمد ياسر ريان،أحمد رمضان بيكهام،محمد شكري،أحمد هاني،رجب نبيل،محمد ناصف،عمرو محمود قلاوة،محمد عادل،محمد بسام،محمد متولي كناريا،جاستن أرثر،صلاح محسن.