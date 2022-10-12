كرة سلة.. الأهلي يكتسح الجهراء ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة حاليا في الكويت بعد فوز كبير على الجهراء الكويتي بفارق 39 نقطة.

وتغلب الأهلي على الجهراء الكويتي بنتيجة 93-54، في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد بدولة الكويت، ضمن مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة في نسختها الـ34 المقامة حاليا بالكويت.

وأحكم الأهلي قبضته على المباراة منذ البداية وحتى نهايتها، حيث حسم الفترة الأولى 21-14، ثم حسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 50-30.

وواصل الأهلي سيطرته على المباراة وحسم الفترة الثالثة بنتيجة 70-42، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 93-54.

وشهدت المباراة، إصابة صالح الماجري في نهاية الفترة الثانية، كما شهد اللقاء إعتراضات من جهاز ولاعبي الجهراء الكويتي على طاقم التحكيم في المباراة.

وبذلك يضرب الأهلي موعدا مع كاظمة الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة، وستقام مباريات نصف نهائي يوم الجمعه المقبل.

بينما سيلتقي بيروت اللبناني مع الفائز من الكويت الكويتي ووادي دجلة العراقي.