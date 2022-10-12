رسميًا.. أجاكسيو الفرنسي يضم يوسف بلايلي في صفقة انتقال حر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم الجزائري يوسف بلايلي انتقاله رسميًا، اليوم الأربعاء، إلى صفوف أجاكسيو الفرنسي وذلك في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع بريست.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي قرر نادي بريست الفرنسي فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي والذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2023.

ويبقى بلايلي - البالغ من العمر 30 عاما - في الدوري الفرنسي بالانتقال إلى أجاكسيو ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 92.

ولعب الجناح الجزائري مع بريست الفرنسي 19 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن أجاكسيو يحتل المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط من 7 هزائم وفوزين وتعادل وحيد.