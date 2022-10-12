مصطفى شلبي يخوض مرانه الأول مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء انتظام مصطفى شلبي جناح الأبيض الجديد المنضم من إنبي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن نجاح الأبيض في ضم مصطفى شلبي خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من إنبي.

وشارك مصطفى شلبي لأول مرة في تدريبات الزمالك التي أُقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي؛ استعدادًا للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أُقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.