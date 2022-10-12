رقم خيالي.. عائلة جليزر تحدد سعر بيع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد ستفكر في بيع النادي إذا تلقوا عرضًا مقابل 10 مليار دولار ما يعادل (9.1 مليار جنيه إسترليني).

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن عائلة جليزر حددت أخيرًا السعر الذي طلبوه لبيع مانشستر يونايتد، حيث يواصل أنصار وجماهير النادي مطالبة الملاك بالابتعاد عن أولد ترافورد.

وأضافت أنه كانت هناك دعوات متزايدة من المشجعين ضد المالكين للانفصال عن النادي، حيث ورد أن عائلة جليزر على استعداد لبيع جزء من أسهمهم في يونايتد.

وأوضحت أن عائلة جليزر ستفكر في بيع النادي فقط إذا تلقوا عرضًا يزيد عن 10 مليارات دولار (9.1 مليار جنيه إسترليني).

وأشارت إلى أن مثل هذه الصفقة ستجعل الشياطين الحمر الفريق الرياضي الأكثر قيمة في العالم، متجاوزًا فريق كرة القدم الأمريكية دالاس كاوبويز (NFL) الذي تقدر قيمته بـ 8 مليارات دولار (7.2 مليار جنيه إسترليني).