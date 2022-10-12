نادر شوقي يتحدث عن صفقة ريان.. فشل إعارة محمد محمود.. وموقف نجم الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن كواليس جديدة بشأن صفقة انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي إلى صفوف سيراميكا، موضحًا في الوقت ذاته موقف محمد محمود.

وتعاقد سيراميكا مع أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، بينما انتقل شادي حسين إلى صفوف الأهلي.

وقال شوقي في تصريحات عبر إذاعة "ميجا أف أم": "لم أكن أعلم بانتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، ولم أكن متواجدًا في جلسة الاتفاق بين الناديين".

وأضاف: "اللاعب أبلغني بعد ذلك بإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة وكان هناك اتفاق مسبق بين بين الأهلي وسيراميكا".

وأكمل: "بصراحة لم أكن موافقًا على اتخاذ أحمد ياسر لهذه الخطوة، وكنت أريد أن يتابع المدرب الجديد للأهلي اللاعب قبل اتخاذ القرار".

وتابع: "أرى أن الأهلي وأحمد ياسر استعجلا في هذا القرار وبصراحة الطرفين (خسروا)، والصفقة بيع نهائي إلى سيراميكا".

وعن موقف محمد محمود، قال نادر شوقي: "لم يكن هناك عرضًا من سيراميكا لضم محمد محمود وهذا الأمر لم يكن مطروحًا".

واستكمل: "قصة محمد محمود شائكة جدًا، اللاعب جلس مع مارسيل كولر وتدرب مع الفريق، وقبل نهاية فترة الانتقالات بـ5 أو 6 أيام تم الاتفاق على خروجه للإعارة ولكن لم نتلق عروضًا جيدة".

وواصل: "قبل سفر الأهلي إلى تونس كان من المفترض أن يتم إعارة محمد محمود ونجحنا في اليوم الأخير من الانتقالات في توفير عرضًا ولكن تم رفضه".

وأوضح: "محمد محمود يتدرب منفردًا في الوقت الحالي ولم يُوضع على قائمة الانتظار ومسألة رحيله تم إغلاقها ومن المفترض أن يعود للمران الجماعي".

وفي سياق متصل، أكد نادر شوقي أنه يضع عينه على بعض اللاعبين الشباب في الأهلي من أجل تجهيزهم للاحتراف الخارجي.

وأشار: "الزمالك أيضا يمتلك لاعبين مميزين على مستوى الشباب وساهموا في حصد لقب الدوري وأتمنى أن أتعاقد مع واحد منهم ولكن عملي مع الأهلي قد يمنع ذلك".

وتحدث وكيل اللاعبين عن عبدالرحمن مجدي جناح فريق الإسماعيلي، قائلًا: "عبد الرحمن مجدي كان لديه عرضًا من المصري البورسعيدي منذ 3 أو 4 أسابيع ولكن حدث اختلاف ولم يحدث أي اتفاق بين الناديين".