شكرا لقرائتكم خبر عن السبب وراء تألق توني كروس أمام شاختار أمس فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قدم النجم الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، واحدة من أفضل مبارياته أمس، أمام خصم الفريق العنيد شاختار فى الجولة الرابعة، من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن اللاعب من صناعة هدف التعادل القاتل للفريق المدريدي، والذي أحرزه رورجينير فى الوقت الإضافي.

وتعجب الجميع حول تألق اللاعب اللافت على الرغم من عدم رغبته فى تجديد تعاقده مع الفريق، حيث كشف زملائه بالفريق أن عقلية اللاعب مختلفة ومميزة عن باقي اللاعبين، كما أن كروس يخلص لأي مكان يلعب به فى مسيرته، الشئ الذي أكده اللاعب لمسئولي الفريق المدريدي.



موقف طريف لكروس قبل مواجهة شاختار

وقام توني كروس قبل التوجه لملعب المباراة لخوض مباراة شاختار، بتجفيف حذائه فى لافتة طريفة، والتي توضح أن اللاعب يمتلك أعصاب فلاذية، هذا الأمر ليس بالغريب عن اللاعب، لا سيما أنه سبق له تجفيف شعره والإهتمام بتسريحته قبل نهائي دوري الأبطال مع الفريق، على حسب تصريحاته زملائه داخل الفريق.



كيف يفكر كروس فى مستقبله الفترة المقبلة؟

ويري كروس أن خروجه من الدوري الأسباني فى الفترة المقبلة، ستكون الخيار الأفضل له، خاصة أنه حقق كل شئ يمكن للاعب كرة القدم أن يحققه فى ريال مدريد، الأمر الذي يجعل اللاعب يفكر فى خوض تجربة جديدة وتحدي مختلف فى الفترة القليلة المقبلة.