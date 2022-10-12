الامارات | "العميد" يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة الكأس.. وعجمان يفوز على الظفرة بالثلاثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسمت الأرض لأصحابها اليوم خلال مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وذلك خلال فوز النصر على ضيفه البطائح 2-0، وعجمان على ضيفه الظفرة 3-1. وحسم «العميد» أموره في الشوط الأول، اذ جاء هدفي الفوز عن طريق ريان مينديز «18»، ويعقوب البلوشي «28». واستعاد روح الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين بدوري أدنوك للمحترفين خسر خلالهما من الوصل والوحدة.

واستفاد أصحاب الأرض من البداية الجيدة التي دخلوا بها المباراة، واستطاعوا أن يضعوا البطائح تحت الضغط المستمر، واستفادوا من خطأ لحارسه، زايد العامري في التمرير، ليتمكن مينديز من تسجيل هدف التقدم من لمسة ساحرة. بعدها استطاع يعقوب البلوشي، أن يستغل عرضية ريان مينديز ويرتقي اليها برأسه قبل المدافعين ويضع الكرة على يمين الحارس. وهدأ أداء النصر كثيراً في الشوط الثاني، بينما حاول البطائح على فترات متباعدة، وسجل هدفاً عن طريق لورنسي دو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ويلتقي الفريقان في 25 نوفمبر المقبل في مباراة العودة على ملعب اتحاد كلباء.

وفي المباراة الأخرى لم يجد عجمان صعوبة في الفوز على الظفرة، بعد مباراة تسيدها في معظم الفترات، ليُنهي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله علي مدن، «29». وعزز محمد هلال من تقدم البرتقالي بإضافة الهدف الثاني من متابعة لتسديدة وليد أزارو«50».

وبعد هذا الهدف، نشط الظفرة بصورة واضحة وتمكن من تقليص الفارق عن طريق البديل، محمد إسماعيل، «64»، من خطأ يتحمله الدفاع وحارس مرماه وليد أحمد. لكن عجمان تمكن بعد ذلك من توسيع الفارق عن طريق المغربي وليد أزارو، بعد خطأ لمدافع الظفرة رافائيل «72». ويستضيف الظفرة عجمان في مباراة العودة يوم 26 نوفمبر المقبل.