شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبي يكتسح أبوقير برباعية فى افتتاح مباريات بحرى.. وطنطا والبلدية حبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأوليمبى بقيادة رمضان السيد، فوزا كبيرا على فريق أبو قير للأسمدة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأوليمبى في افتتاح مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى.

واستطاع الأوليمبى تحويل تأخره بهدف في الدقائق الأولى إلى فوز كبير بأربعة أهداف، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوار التأهل للدورى الممتاز الموسم المقبل.

ونجح المنصورة في تحقيق فوز مهم على كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه ليؤكد قدرته على المنافسة هذا الموسم، فيما حصد دكرنس ثلاث نقاط غالية على ملعبه بعد الفوز 2/ 1 على المصرى بالسلوم، كما فاز المجد السكندرى بهدفين نظيفين على نبره في نفس التوقيت.

وحسم التعادل السلبى مباراة طنطا مع بلدية المحلة والتي شهدت تكافؤ بين الفريقين خلال مجريات المباراة، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بايونيرز مع بروكسى أف سى، وكذلك مواجهة سبورتنج مع الحمام والتي لم تشهد أهداف أيضا.

وافتتحت مباريات القسم الثانى للموسم الجديد 2022/ 2023، بمواجهة هلال الضبعة وجمهورية شبين، والتى حسمها هلال الضبعة بهدفين مقابل هدف.

وفى مجموعة القاهرة، اكتسح فريق المصرية للاتصالات ضيفه كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، فى افتتاح مباريات مجموعة القاهرة والقناة والتى تستكمل مبارياتها الجمعة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

المجد 2 / 0 نبروه

طنطا 0 / 0 بلدية المحلة

سبورتنج 0 /0 الحمام

كفر الشيخ 1 /2 المنصورة

دكرنس 2 /1 المصرى بالسلوم

بايونيرز 0 /0 بروكسى

الأوليمبى 4 /1 أبو قير للأسمدة

المصرية للاتصالات 4 /1 كهرباء الإسماعيلية