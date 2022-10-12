شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يوجه الشكر للمدير الفني لفريق السلة بعد الخروج من البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت ادارة نادي الاتحاد السكندري الشكر للمدير الفني للفريق الاول لكرة السلة ميشا بعد الخروج من البطولة العربية، بعدما ودع فريق الاتحاد السكندرى، من الدور ربع النهائى بعد خسارته من كاظمة الكويتى 106 / 101، بعد أن امتدت المباراة لأشواط إضافية.

وبتلك النتيجة يتأهل كاظمة الكويتى إلى الدور ربع النهائى وينتظر الفائز من الأهلى المصرى والجهراء الكويتي، بينما ودع الاتحاد السكندرى البطولة من ربع نهائي البطولة.

وصعد الاتحاد لربع النهائي بعد الفوز على الغرافة القطرى فى دور ال 16، بينما تأهل كاظمة الكويتى بالفوز على وداد بوفاريك.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.