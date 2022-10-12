تعرف علي قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي بيراميدز عن قائمته المحلية للموسم الجديد 2022 -2023 بعد الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرا لدعم صفوفه في ظل مشاركات متعددة بالدوري والكأس وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمد يوسف

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