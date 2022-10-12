شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الملك فاروق وراء لقب أحمد "كشرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كشرى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفنى لفريق إنبى، عن سر تسميته بلقب "كشري" داخل الملاعب المصرية، والذى اشتهر به على مدار تاريخه الكروى.

قال كشرى فى تصريحات سابقة: "يقال أن جدي كان طباخ الملك فاروق وهو من أخترع أكلة الكشري في مصر لذلك تم تسميتي بذلك.. أنا من تلك العائلة، ولكن لم يشتهر أحد وتم شهرة العائلة لأنني من دخلت ملاعب كرة القدم ولعبت في الأهلي".