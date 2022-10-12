شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: كولر وافق على إعارة محمد محمود.. ويرفض مشاركته فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الأهلي أن اللاعب عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل غلق باب القيد بـ5 أيام، واتفقا خلالها على خروج اللاعب للإعارة ولكن الوقت كان متأخرا.

قال شوقي خلال تصريحات إذاعية: "رغبة كولر في خروج محمد محمود للإعارة لأنه كان عاوز عدد معين من اللاعبين في الملعب خلال التدريبات الجماعية وكان القرار ان يخرج محمد محمود اعارة قبل السفر لتونس".

استطرد: "اشتغلنا على مناقشة العروض المهتمة بضم محمد محمود قبل غلق باب القيد، ولكن ضيق الوقت تسبب في عدم اكتمال انتقاله لأي نادي".

أوضح: "نجحنا اننا نوفر عرض في آخر يوم من نادي فيوتشر واترفض من الأهلي ولم يكن هناك أي عرض من سيراميكا لضم اللاعب".

أشار: "محمد محمود كان بيتمرن لوحده في التدريبات اليوم الأربعاء، المفروض بعد غلق باب القيد وعدم وجود فرصة للخروج إعارة يشارك في التدريبات، واحنا هنستنى نشوف اللي هيحصل بكرة معاه في التدريبات".