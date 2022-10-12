7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - رغم تعاقد النادى الأهلى بشكل رسمى مع الثنائى كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان قادمين من وادى دجلة، ولكنه لم يتم الإعلان عن الصفقة التى شهدت ضم 6 لاعبين من صفوف وادى دجلة لتدعيم فرق الناشئين بالقلعة الحمراء فى الفترة القادمة.

ويتدرب حاليا الدبيس ورشدان رفقة فريق 2003 بالأهلى فى مدينة نصر لحين انتهاء مباراة الأهلى ضد اتحاد المنستيرى التونسى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يشاركا فى أول مباراة رسمية مع فريق الشباب اليوم.