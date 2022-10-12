7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - رغم تعاقد النادى الأهلى بشكل رسمى مع الثنائى كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان قادمين من وادى دجلة، ولكنه لم يتم الإعلان عن الصفقة التى شهدت ضم 6 لاعبين من صفوف وادى دجلة لتدعيم فرق الناشئين بالقلعة الحمراء فى الفترة القادمة.
ويتدرب حاليا الدبيس ورشدان رفقة فريق 2003 بالأهلى فى مدينة نصر لحين انتهاء مباراة الأهلى ضد اتحاد المنستيرى التونسى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يشاركا فى أول مباراة رسمية مع فريق الشباب اليوم.
أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أن رغبة مصطفى شلبى هي التي حسمت انتقاله لنادى الزمالك.
وقال الشريعى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" رغبة مصطفى شلبي هي التي حسمت انتقال اللاعب للزمالك رغم عرض النادي المصري كان بمقابل مادي أكبر".
ويضيف رئيس إنبى:" : الأهلي انسحب من صفقة مصطفى شلبي والعرض توقف عند 13 مليون جنيه وإنبي رفض العرض رغم رغبة اللاعب وقتها اللعب للأحمر ولكن الآن اللاعب انتقل لصفوف الزمالك".