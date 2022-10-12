شكرا لقرائتكم خبر عن 34 لاعبا فى قائمة طلائع الجيش للموسم الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طلائع الجيش قائمة لاعبيه استعداداً للموسم الجديد والتى ضمت 34 لاعباً بعد التعاقد مع 17 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد – موسيس- لقمان محمد – العربى بدر".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الداخلية فى الأسبوع الأول لمسابقة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة.



طلائع الجيش

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من مهند لاشين ومحمد بسام وعمرو السيسى ومصطفى الزنارى وعلى الفيل ومحمد شعبان كما انتهت إعارة ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى وكريم الطيب لاعب بيراميدز.

ويشارك فى بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبى، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصرى، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة الحضور الجماهيرى فى الموسم الجديد من الدورى المصرى 2022-2023 إلى 6 آلاف فى المشجع فى المباراة الواحدة.

يُذكر أن الموسم الماضى شهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب استمر لفترة طويلة، وذلك بحضور 5 آلاف مشجع فى كل مباراة.

الدورى المصرى سينطلق فى 18 أكتوبر الجارى كما سينتهى يوم 30 يونيو المقبل، ليتماشى مع جميع الدوريات حول العالم.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.