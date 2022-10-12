شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث عددا من الموضوعات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"؛ للحديث حول عدد من الملفات ، والتعرف على نتائج النسخة الأولى من بطولة شمال إفريقيا للمدارس التى استضافتها مصر فى الفترة 7-12 أكتوبر 2022م.

ثمن وزير الشباب والرياضة على دور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فى تطوير اللعبة على المستوى القارى، وتوجيه الاتحاد نحو الاهتمام بكرة القدم المدرسية والتى تضم قاعدة عريضة من اللاعبين الواعدين الذى يمكن اكتشافهم، وتشجيعهم على صقل مواهبهم الرياضية، مشيداً بالتعاون المثمر بين الاتحادين الإفريقي والمصرى لكرة القدم، والسعى نحو تحقيق الأهداف المشتركة فى ضوء تطوير منظومة كرة القدم.



د. أشرف صبحي وفيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي (2)



د. أشرف صبحي وفيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي



وزير الرياضة وفيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي