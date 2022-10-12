شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يزور الأهلي ويجتمع مع كولر وعبد الحفيظ ويتفقد التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ظهر اليوم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي والجهاز المعاون.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ومارسيل كولر المدير الفني، على الترحيب بالجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي خلال الزيارة التي جاءت في إطار التنسيق للمرحلة المقبلة.

وعبر سيد عبد الحفيظ عن ترحيب الجهاز الفني للأهلي بالتعاون مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بالشكل الذى يحقق مصلحة الكرة المصرية.

وفي ختام الزيارة قام الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش وغرف الملابس الجديدة وأجهزة الاستشفاء والجيم، وأبدى أعضاء الجهاز إعجابهم بالإمكانات الكبيرة للنادي الأهلي.